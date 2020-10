Österreichische Arzneimittel für den Weltmarkt

Mit dem Produkt „Besremi“ brachte AOP Orphan im Vorjahr das erste in der EU zugelassene Interferon in Form eines Fertigpens zur Behandlung einer seltenen Form von Blutkrebs (Polycythaemia vera) auf den Markt. Der Pen ermögliche dem Patienten eine eigenständige Injektion, sagt Steiner. Nach der EU-weiten Zulassung im Vorjahr wird jetzt der US-Markt angepeilt. Der Jahresumsatz mit Besremi wird auf bis zu 800 Millionen Euro geschätzt.

Rund 80 Prozent der Arzneimittel würden in Europa produziert, betont Steiner. Die Inhaltsstoffe kämen freilich überwiegend aus Asien, Europa könne hier nicht mit den Billiglohnländern konkurrieren. Von der Politik zeigt sich der Pharma-Manager enttäuscht. Statt Sonntagsreden brauche es mehr konkrete Unterstützung für österreichische Pharma-Firmen im globalen Wettbewerb nach Schweizer Vorbild. So scheitere die heimische Forschungsförderung mitunter daran, „dass die Förderstellen gar nicht verstehen, was wir eigentlich machen“. So würden Indikationen bestehender Arzneien, die vielen Patienten das Leben erleichtern, oft gar nicht gefördert.