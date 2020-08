Nächster Pharma-Milliardendeal: Johnson & Johnson kauft Momenta

Der US-Pharmakonzern Johnson & Johnson (J&J) verstärkt sich im Bereich Autoimmunerkrankungen mit der 6,5 Mrd. Dollar (5,5 Mrd. Euro) schweren Übernahme des US-Biotechunternehmens Momenta Pharmaceuticals, wie J&J am Mittwoch bekanntgab.

J&J will 52,50 Dollar je Momenta-Aktie in bar zahlen, ein Aufschlag von mehr als 70 Prozent zum Schlusskurs am Dienstag. Der Abschluss der Transaktion werde für das zweite Halbjahr 2020 erwartet.