Corona-Schere bei Verdiensten und Gewinnen öffnet sich

Gut ausgebildete Männer in Toppositionen verdienen weit mehr als Kassierinnen und Krankenpfleger. Das ist nicht neu, hat aber in der Coronakrise an Aktualität gewonnen. Laut einer Auswertung des Jobportals Stepstone sind die von den Politikern hochgelobten und als systemrelevant bezeichneten Berufe schlecht bezahlt. Und es gibt eine "Corona-Schere", die sich öffnet.

Schere öffnet sich

Während etwa die Pharmabranche oder Labore Rekordgewinne schrieben, brauche der Aufschwung in anderen Sektoren länger. "Gleiches gilt für die Beschäftigten: Für manche ging es höchstens kurzfristig schlecht, etwa IT-Experten und Techniker, während gering Qualifizierte und Berufseinsteiger möglicherweise länger auf Jobsuche sein werden", so Stepstone-Gehaltsexperte Conrad Pramböck am Dienstag in einer Aussendung.

Der Stepstone-Gehaltsanalyse von etwa 6.000 Fach- und Führungskräften in Österreich zufolge gehören die Bereiche Consulting, Management und Immobilien mit je mehr als 50.000 Euro Bruttojahresgehalt zu den bestbezahlten Berufsfeldern, während das in der Krise wichtige Gesundheitswesen und der Einzelhandel mit 39.000 bzw. 38.000 Euro im Jahr viel weniger zahlen.