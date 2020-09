Österreicher besitzen 561 Tonnen Gold

Philoro bietet ab Oktober ein neues Anlageprodukt, den „philoro Goldsparplan“ an. Dabei wird jedes Monat ein fixer Geldbetrag – mindestens 50 Euro – zum aktuellen Tageskurs in Gold investiert. Bei diesem Produkt handle es sich um eine Kombination aus Sparbuch und Gold, so Christian Brenner, Geschäftsführer des Edelmetallhändlers philoro Edelmetall GmbH.

Für philoro sei es „das erfolgreichste Jahr der Unternehmensgeschichte“, lautet Brenners Einschätzung des aktuellen Geschäftsjahres auf Nachfrage von Journalisten. In der Gruppe werde man einen Umsatz von 1,2 Milliarden Euro erwirtschaften. Philoro hat elf Filialen in Österreich, Deutschland, der Schweiz und Liechtenstein.

Brenner glaubt jedenfalls nicht, dass die Bedeutung von Gold in der nahen und mittelfristigen Zukunft abnehmen wird. Immerhin werde sich das Zinsniveau nicht erhöhen, außerdem rechne man mit einer hohen Inflation. Diese beiden Faktoren seien immer ein „guter Nährboden“ für den Goldpreis, so Brenner.

Laut der Prognose des Reports „In Gold We Trust“ wird der Goldpreis übrigens bei 4.800 Dollar pro Feinunze innerhalb der nächsten Dekade zu liegen kommen. Etwas konservativer schätzt Christian Brenner diesen Wert ein. Er rechnet mit „annähernd 4.000“ Dollar am Ende der Dekade.