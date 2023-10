Abkommen geschlossen: Österreich buhlt um philippinische Fachkräfte

Österreich will dem Fachkräftemangel mit Arbeitskräften aus den Philippinen entgegentreten. Dazu hat Tourismus-Staatssekretärin Susanne Kraus-Winkler in Vertretung von Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP) gemeinsam mit WKÖ-Generalsekretär Karlheinz Kopf vergangenen Mittwoch in Manila ein Abkommen zur Anwerbung von qualifizierten Arbeitskräften unterzeichnet, teilten das Wirtschaftsministerium und die Wirtschaftskammer in einer Aussendung mit.

Damit sind die Philippinen das erste Land, mit dem Österreich ein Fachkräfte-Memorandum of Understanding (MoU) "On the Recruitment of Qualified Professionals" vereinbart. Dabei geht es sowohl um die Anwerbung der Fachkräfte als auch um die Berufsbildung. Gleichzeitig soll jedoch die irreguläre Migration vermieden werden. "Das erste Fachkräfteabkommen mit den Philippinen ist dabei ein weiterer wichtiger Schritt zur Umsetzung unserer umfassenden internationalen Fachkräftestrategie", so Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher.

➤ Mehr lesen: Migration nutzen, da "Arbeitskräftemangel zur Bedrohung des Wohlstandes wird"