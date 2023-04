Österreich fehlen EU-weit die meisten Arbeitskräfte

Wie eklatant ist der Arbeitskräftemangel in Österreich tatsächlich? Offensichtlich sehr: Österreich hatte Ende 2022 im EU-Vergleich die höchste Quote an offenen Stellen: 5,4 Prozent aller Arbeitsplätze waren nicht besetzt. Das zeigt eine Auswertung von Eurostat-Daten durch das Neos Lab. Den zweiten und dritten Platz der Negativ-Wertung belegen Belgien und Tschechien.

Die wenigsten offenen Stellen – wiederum eher aus Mangel an Arbeitsplätzen – gab es in Spanien, Bulgaren und der Slowakei. 2022 waren in Österreich rund 200.000 Stellen offen, derzeit sind es laut AMS rund 113.000. In Oberösterreich und westlich davon sind jetzt bereits mehr Stellen offen, als Menschen Arbeit suchen.