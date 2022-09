Österreich ist Spitzenreiter bei Regionalität

Eine Untersuchung im Auftrag des Handelsverbands hat ergeben, dass Österreich bei regionalen Lebensmitteln der Spitzenreiter unter den umliegenden Staaten ist. Bei Fleisch, Milch, Eiern, Brot und Gemüse liegt der Regionalitätsanteil im heimischen Lebensmittelhandel bei 83,8 Prozent. In Deutschland sind es zum Vergleich 78,2 Prozent, in Tschechien 71 Prozent und in der Slowakei lediglich 63 Prozent.