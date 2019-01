Österreich ist für Elektroautos ein hartes Pflaster

Ein neuer VW Golf mit Benzinmotor beginnt bei einem Listenpreis von 21.000 Euro, bei einem E-Golf sind es 39.000 Euro. Dafür gibt es heuer zwar eine Förderung von 3000 Euro. Unterm Strich bleibt aber ein Aufpreis von satten 15.000 Euro, also fast ein zweiter E-Golf. Für die überwiegende Mehrheit der Österreicher somit ein großes Kaufhindernis.

Gab es 2017 bei E-Autos noch einen Anstieg um 42 Prozent, so waren es 2018 rund 24 Prozent (siehe Grafik). Vor allem Privatkäufer greifen kaum zu (Anteil 20 Prozent). „Die Konsumenten warten ab. Insgesamt sind wir zufrieden mit der Entwicklung im Vergleich mit anderen Ländern“, so Verkehrsminister Norbert Hofer anlässlich der Eröffnung der Vienna Autoshow in der Wiener Messe. Die E-Mobilität sei eine riesige Herausforderung, sagt Importeurssprecher Günther Kerle. „Wir müssen die Kunden mitnehmen, sonst produzieren wir nur Autos.“

Bekenntnis zu Individualverkehr

Von den 6757 neu zugelassenen E-Pkw entfielen 1908 Stück auf VW, der damit in diesem Segment die Marktführerschaft von Renault übernahm (1170), gefolgt von Nissan und BMW. „Mobilität muss leistbar sein“, bekräftigte Hofer, der ein „klares Bekenntnis zum Individualverkehr“ abgab. Es könne nicht sein, dass man Menschen verbietet, auf den Straßen zu fahren, die sie mit ihrem Steuergeld bezahlen. Generell setze er lieber auf Anreize als auf Verbote, so auch beim Umstieg auf neue Technologien. So will die Regierung durch die Reform des Wohnungseigentumsgesetzes den Einbau von individuellen Stromanschlüssen für Elektroautos in Garagen erleichtern.