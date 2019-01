Hofer stößt Debatte um NoVA an: Werden Neuwagen billiger?

Für Fans von PS-starken Autos käme es einer Revolution gleich: Die Regierung erwägt eine Abschaffung der Normverbrauchsabgabe ( NoVA) bei Neuwagen. Infrastrukturminister Norbert Hofer hält sie für überholt. „In dieser Form hat sie keine Zukunft“, meinte der FPÖ-Regierungskoordinator am Mittwoch bei der Eröffnung der Vienna Autoshow. Eine Abschaffung wäre ein Weg, das Ziel einer Senkung der Steuer- und Abgabenquote auf 40 Prozent zu erreichen.

470 Millionen Euro. So hoch waren die Einnahmen für den Finanzminister im Jahr 2017 aus der NoVA, die bei Erstzulassung eines Fahrzeugs in Österreich anfällt (Details siehe Erklärung unten).

Im Vorjahr dürfte die 500-Millionen-Euro-Marke deutlich geknackt worden sein, was daran liegt, dass Neuwagen seit September einer strengeren Prüfung des Schadstoffausstoßes unterliegen. In Folge sind die Werte gestiegen. Da sich die NoVA nach dem Schadstoff-Ausstoß richtet, sind Neufahrzeuge seit Herbst spürbar teurer geworden. Ein Einbruch bei den Neuzulassungen war die Folge, so dass es heuer „nur“ zum drittbesten Autojahr aller Zeiten gereicht hat Für die Autoimporteure und Händler Grund, die Abschaffung der NoVA in Anwesenheit von Verkehrsminister Hofer anlässlich der Eröffnung der Vienna Autoshow zu fordern.