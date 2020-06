Österreich in EU-Innovationsranking auf Rang acht

Weiters attestiert der Bericht heimischen KMU starke Innovationskraft und streicht die Ausgaben des privaten Sektors in Forschung und Entwicklung (F&E) oder Stärken bei Schutzanmeldungen von geistigem Eigentum hervor. Schwächen ortet das Papier beispielsweise vor allem bei der Anzahl an Arbeitskräften in schnell wachsenden Unternehmen, beim innovationsfreundlichen Umfeld, hinsichtlich der Risikokapital-Ausgaben sowie beim Export von wissensintensiven Services und Innovationsabgaben, die sich nicht auf F&E beziehen.

Finanzierung

Die österreichischen Gesamtausgaben im F&E-Bereich machten dem EIS zufolge zuletzt 3,17 Prozent des Bruttoinlandsproduktes (BIP) aus. Als Ziel hatte die Bundesregierung vor gut zehn Jahren 3,76 Prozent im Jahr 2020 ausgegeben. 2011 hatte man sich auch das Ziel gesetzt, bis heuer in die Gruppe der führenden Innovationsländer vorzustoßen.

"Mit den von uns gesetzten Maßnahmen in der Innovationspolitik wollen wir die Rahmenbedingungen für Kreativität und Innovation optimieren und dazu beitragen, möglichst rasch in die Gruppe der 'innovation leaders' aufzusteigen", erklärte Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) in einer Aussendung. Die eingeschlagene Entwicklung gelte es "weiter voranzutreiben".