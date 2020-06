AIT mit Jahresergebnis 2019 zufrieden

"Vom Krisenfall zur Erfolgsgeschichte", fasste AIT-Aufsichtsrats-Chef Hannes Androsch die Entwicklung des Forschungsinstituts im vergangenen Jahrzehnt zusammen. Damit sei die Grundlage geschaffen worden, "um zu neuen Ufern aufzubrechen". Konkret rief er dabei seine Initiative für einen "Campus Floridsdorf" in unmittelbarer Nähe des AIT-Hauptquartiers in Erinnerung, wo etwa zum AIT komplementäre Aktivitäten im Bereich Künstliche Intelligenz gebündelt, der Complexity Science Hub Vienna eine neue Heimat bekommen und eine "Digital School" als Graduiertenschule eingerichtet werden könnten. Man sei für das Projekt "in guten Gesprächen mit der Stadt Wien", Androsch hofft, im nächsten Jahr mit der Umsetzung beginnen zu können.

Expansionspläne

Nachdem das AIT 2018 die Mehrheit an der oberösterreichischen Ideenschmiede Profactor übernommen hat, deutete Androsch weitere Erweiterungspläne an, ohne Details zu nennen: Man sei in "fortgeschrittenen Gesprächen in Vorarlberg".