„Österreich hat nicht den Ruf, ausländerfreundlich zu sein“

Österreich ist mit seinen Herausforderungen am Arbeitsmarkt in guter Gesellschaft. Die Trends auf internationaler Ebene seien sehr ähnlich, sagt Josef Buttinger, Managing Director beim Personaldienstleister Hill International. „Es gibt nicht mehr nur einen Fachkräftemangel, sondern einen Arbeitskräftemangel. Nicht nur in Österreich, sondern auch in anderen Ländern.“

Die Gründe sind vielschichtig. Da ist zum einen die voranschreitende demografische Entwicklung. „Die Anzahl der Menschen, die im Berufsleben stehen, nimmt permanent ab. Das ist keine Überraschung, aber wir sind zu wenig vorbereitet.“ Daher sei „die Zeit, dass Osteuropa unser Problem des Arbeitskräftemangels löst, vorbei“.