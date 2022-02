Arbeitsmarkt: Warum Wien eine Sonderrolle einnimmt

Die Arbeitslosenquote ist mit aktuell 12,7 Prozent mit Abstand am höchsten und mehr als doppelt so hoch wie etwa im Industrieland Oberösterreich. Zugleich hat Wien sowohl die am schlechtesten als auch die am besten qualifizierten Arbeitslosen. Beim sogenannten „Mismatch“, also der Tatsache, dass die Qualifikation der Arbeitslosen nicht zu den offenen Stellen passt, liegt Wien ebenfalls vorne.

AMS-Wien-Chefin Petra Draxl spricht gegenüber dem KURIER von Großstadtspezifika. Bei der Arbeitsmarktpolitik müsse die einzige Millionenstadt des Landes mit anderen europäischen Metropolen und nicht mit Mürzzuschlag verglichen werden. Folgende Faktoren beeinflussen die Statistik: