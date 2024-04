Österreich führt europaweit bei grünen Patenten im Gebäudebereich

Bei Erfindungen, die Gebäude klimaneutral und nachhaltig machen sollen, hat Österreich die Nase vorne. Im Zeitraum 2017 bis 2021 wurden in dem Bereich 64 Patente angemeldet, berichtet das Österreichische Patentamt mit Verweis auf Zahlen des Europäischen Patentamts. Anlass ist der "Welttags des geistigen Eigentums" am 26. April. Zum Bereich Gebäude gehören Innovationen in den Bereichen Heiz- und Beleuchtungssysteme, sowie erneuerbare Energien für den Gebäudebereich.

Saubere und nachhaltige neue Technologien gelten als Schlüssel, um im Zuge der Klimaschutzbestrebungen wettbewerbsfähig zu bleiben. In Österreich hat sich die Anzahl der Meldungen in dem Bereich in den letzten 20 Jahren verdreifacht. „Die Zukunft unserer Wirtschaft und Industrie ist klimaneutral. Dafür braucht es viele nachhaltige Innovationen und es freut mich sehr, dass wir hier mit dem österreichischen Erfindergeist im weltweiten Spitzenfeld sind“, wird Klimaschutzministerin Leonore Gewessler in einer Aussendung zitiert.