Ölverbraucht 2020 um 9 Prozent niedriger

Die Organisation Erdöl exportierender Länder (OPEC) rechnet heuer mit rund neun Prozent weniger Ölbedarf weltweit, erwartet aber von dem tieferen Niveau ausgehend für 2021 wieder einen Verbrauchsanstieg von 7,7 Prozent. Heuer sieht man die Nachfrage im Schnitt um rund 9 Millionen auf 90,6 Millionen Barrel/Tag sinken, ungefähr ähnlich wie man das im Juli vermutet hat.

Heuer im zweiten Quartal wurde der coronavirusbedingt starke Rückgang des Bedarfs durch eine unerwartet gute Nachfrage in den europäischen OECD-Staaten ausgeglichen, hieß es am Mittwoch im neuen OPEC-Monatsbericht zum Ölmarkt.Das zweite Halbjahr 2020 werde gegenüber der Lagebeurteilung vor einem Monat etwas nach unten angepasst, entsprechend der absehbar schwächeren Wirtschaftsdynamik, hauptsächlich in einigen Nicht-OECD-Ländern.