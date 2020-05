IEA mahnt Österreich bei Energiewende zur Eile

Österreich muss den Ausstieg aus der kohlenstoffbasierten Wirtschaft deutlich beschleunigen, um bis 2040 seine Energieziele zu erreichen, mahnt die Internationale Energieagentur IEA. Um wie geplant 10 Jahre früher als von der EU verlangt CO2-neutral zu werden, müssen die Anstrengungen in allen Bereichen des Energiesystems verstärkt werden. Ganz besonders gelte dies für Heizung und Transport.

Seit 2014 sind die CO2-Emissionen in Österreich sogar gestiegen, erinnert die IEA in ihrem am Dienstagnachmittag veröffentlichten Länderbericht zu Österreich.

Transport und Heizung

Treibende Kraft dieser Entwicklung war der Energieverbrauch in Gebäuden und im Verkehr. Um in Gebäudebereich Erfolge zu erzielen, wäre auch eine Harmonisierung der Standards zwischen den Bundesländern wichtig, sagte IEA-Generalsekretär Fatih Birol am Dienstagnachmittag in einer Videokonferenz mit Infrastrukturministerin Leonore Gewessler ( Grüne). Österreich hätte viel Potenzial, um den Gebäudebestand energieeffizienter zu gestalten, da ein großer Teil sehr alt sei.