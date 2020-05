Optimismus: Die Umwelt profitiert in der Krise

KURIER: Seit Jänner sind Sie politische Geschäftsführerin von Global 2000. Wie kamen Sie zum Umweltschutz?

Agnes Zauner: Ich habe mich schon immer zivilgesellschaftlich engagiert. Ich war zuletzt in Berlin und habe einen transkulturellen Jugendverein für Roma und Nicht-Roma geleitet. In meiner Jugend war ich bereits in Vereinen aktiv. Meine erste Aktion für die Umwelt war wohl die „critical mass“, die ich mit 18 Jahren in meiner Heimatstadt Wiener Neustadt organisiert habe. Da treffen sich viele Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer an einem Punkt in der Stadt und zeigen, dass sie der Verkehr sind und dass der öffentliche Raum nicht nur dem Auto gehört.

Haben Sie überlegt, das bald zu wiederholen?

Derzeit gibt es corona-bedingt viel weniger Verkehr – außer auf den Radwegen, da wird er mehr. Der Pkw-Verkehr und auch der Luftverkehr sind stark eingeschränkt. Der - Ausstoß wird dadurch enorm reduziert. Steht der Flugverkehr für ein Monat still, so wie er es im Moment eigentlich tut, wird so viel eingespart, als würde in Österreich ein Jahr lang kein Auto fahren. Das ist beachtlich.