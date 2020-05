"Bau-Marshallplan" soll Wirtschaft und Umwelt helfen

Mit einem umfassenden "Bau-Marshallplan" für Gebäude- und Heizungssanierung, Bahn- und Radwegeausbau könnten durch die Coronakrise verlorene Jobs zurückgewonnen, sowie der Wirtschaft und der Umwelt geholfen werden. Dafür forderten am Mittwoch Bauwirtschaft, Baugewerkschaft und die Umweltorganisation Global 2000 mehr öffentliche Gelder - bei Sanierungen nehme der Staat mehr ein als er aufwende.

Der aus Bundesmitteln dotierte Sanierungsscheck sollte von derzeit 100 Mio. Euro jährlich auf mindestens 300 Mio. Euro aufgestockt werden - das sei für das Erreichen der heimischen Klimaziele auch nötig, und der Bund würde sich damit CO2-Strafzahlungen ersparen, so Robert Schmid vom Fachverband Steine-Keramik in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) und Baugewerkschaftschef Josef Muchitsch in einem Online-Pressegespräch.