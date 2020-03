Coronavirus: Erster positiver Effekt auf die Luftqualität

Vorerst sind keine Auswirkungen auf die am Sonnblick-Observatorium der ZAMG erfassten Messdaten zu erwarten. „Das Sonnblick-Observatorium liegt nahezu in der freien Atmosphäre, in über 3100 Meter Seehöhe, und misst die weiträumige Hintergrundkonzentration in der Atmosphäre", sagt die Leiterin des Observatoriums Elke Ludewig, „hier können wir die Einflüsse auf langfristige Trends untersuchen, dies ist nicht mit Messungen in Ballungszentren zu vergleichen. Markante Änderungen der Treibhausgase in den Niederungen über einen längeren Zeitraum können sich in dieser Höhe erst mit einer Verzögerung von einigen Monaten auswirken."

Zahlen sinken im Frühling

Der derzeit am Sonnblick gemessene Rückgang der Konzentration von Kohlendioxid steht in keinem Zusammenhang mit den Auswirkungen aktueller Maßnahmen, wie zum Beispiel dem geringeren Verkehr. „Die Konzentration von Kohlendioxid sinkt im Frühling immer. Denn die erwachende Vegetation benötigt Kohlendioxid für ihre Photosynthese.", sagt Ludewig, „daher zeigen die Messungen in allen Jahren im Frühling einen Rückgang der Kohlendioxid-Konzentration und im Herbst eine Zunahme."

Observatoriums-Leiterin Ludewig warnt daher, die Messdaten der Sonnblick-Webseite ohne Rücksprache mit dem Sonnblick-Team für Analysen und Aussagen zu verwenden. „Dies kann zu Fehlinterpretationen führen, wie es in den letzten Tagen leider gelegentlich vorkam."