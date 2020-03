Coronavirus: Um 85 Prozent weniger Menschen in Grazer Innenstadt

Das Rathaus legte aber auch noch interessantes Material über die Besucherzahlen der Grazer Innenstadt offen. Das Citymanagement wertet nämlich die Handydaten von Mobilfunkbetreibern aus, anonym und ohne Rückschlüsse auf einzelne Personen, wie versichert wird.

Rückgang

Daraus lässt sich errechnen, dass sich derzeit um 85 Prozent weniger Menschen in der Innenstadt bewegen als üblich. So waren es am 9. März noch 26.100 Personen, exakt eine Woche später sank die Anzahl auf 6.250. Am Montag dieser Woche, also wieder exakt sieben Tag später, hielten sich noch 4.090 Personen in der Grazer Innenstadt auf.