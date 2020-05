Wie ganz Wien von der Sonnenenergie profitiert

Erfolgsmodell Bürgerkraftwerk

Das Solarkraftwerk in Unterlaa wird von tausenden Wienerinnen und Wienern unterstützt. Sie kaufen einen symbolischen Anteil an der Photovoltaik-Anlage in Form eines 250-Euro-Gutscheinpakets. Mit einer attraktiven Verzinsung über fünf Jahre bietet Wien Energie eine klimafreundliche Anlagemöglichkeit. Das Bürgerbeteiligungsmodell war schon in der Vergangenheit ein Erfolg: Bereits über 30 solcher Bürgerkraftwerke sind in Betrieb - die Anteilspakete erfreuen sich seit Beginn vor acht Jahren hoher Beliebtheit.