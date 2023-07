Ökonomen erwarten weltweit stark steigende Immobilienpreise

Ökonomen rechnen weltweit mit stark steigenden Immobilienpreisen. Sie dürften in den kommenden zehn Jahren global im Mittel um jährlich 9 Prozent zulegen, wie aus der am Montag veröffentlichten Umfrage des Ifo-Instituts mit dem Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik unter 1.405 Experten aus 133 Ländern hervorgeht. In Österreich werden demnach nominelle Zuwächse von 6,9 Prozent erwartet, in Deutschland von 7,2 Prozent und in der Schweiz von 4,8 Prozent.

➤ Mehr lesen: Verrückter Wohnmarkt: 320.000 Euro für ein „Microapartment“