Gebrauchte Smartphones deutlich nachhaltiger als Neugeräte

Beispiel iPhone 15

So verursacht etwa ein iPhone 15 mit 128 GB Speicherplatz in der Herstellung mehr als 68 Kilogramm Treibhausgase. Kauft man dasselbe Gerät "refurbished", beläuft sich der CO-Ausstoß auf lediglich 13,1 Kilogramm, ist also um mehr als 80 Prozent geringer.

Insgesamt lässt sich das Modell auf über 4.000 Smartphones und jeweils 2.000 bis 3.000 Laptops und Tablets anwenden, sagte Paul Rudorf, Projektverantwortlicher von Fraunhofer Austria, bei der Präsentation des Modells am Montag in Wien.

Einsparungen im Schnitt zwischen 70 und 90 Prozent

Erhoben werden nicht nur der CO2-Ausstoß, sondern auch die Einsparungen beim Elektroschrott und beim Wasserverbrauch. Im Schnitt betragen sie bei gebrauchten Geräten zwischen 70 und 90 Prozent gegenüber neuen Produkten, sagte Rudorf.