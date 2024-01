Senkung der Lohnnebenkosten? ÖGB-Chef Katzian: "Geht mir am Hammer"

"Das Schlimmste dürfte vorbei sein", sagte Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP) am Dienstagabend in der ZiB 2: Wifo und IHS prognostizieren für 2024 einen leichten Aufschwung; die Inflation soll sich im Laufe des Jahres halbieren, aber höher bleiben als im Euro-Schnitt. Auch die Situation am Arbeitsmarkt entspanne sich vorsichtig: Zwar wurden im Vorjahr 8.700 Personen mehr arbeitslos gemeldet (+2,6 Prozent), der Anstieg war aber nicht so hoch wie befürchtet, so AMS-Chef Johannes Kopf.

Vertreter der Wirtschaftskammer forderten zuletzt eine Senkung der Lohnnebenkosten, um Arbeitsgeber zu entlasten und den Arbeitsmarkt zu stabilisieren.

Diesem Vorschlag erteilte ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian im Ö1 Morgenjournal eine Absage: "Das geht mir am Hammer." Die Lohnnebenkosten seien Lohnbestandteile, der Beitrag der Arbeitgeber zur Krankenversicherung und zur Pensionsversicherung. "Das haben Gewerkschaften erkämpft. Das ist das Ergebnis von Arbeitskämpfen. Wer sie jetzt senken will, stellt das infrage."