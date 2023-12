Einigung im Handel: Gehälter steigen um 8,43 Prozent

In der siebenten Verhandlungsrunde war es am Mittwoch endlich so weit. Vertreter von Arbeitgebern und Arbeiternehmern einigten sich auf einen neuen Kollektivvertrag für den Handel. Die Gehälter der 430.000 Angestellten werden zwischen 8,3 und 9,2 Prozent erhöht, teilte die Gewerkschaft GPA am Mittwochabend mit. Im Schnitt steigen die Gehälter um 8,43 Prozent. Die Lehrlingseinkommen steigen um 10 Prozent. Auch das Mindestgehalt für Berufseinsteiger liegt nun mit 2.124 Euro deutlich über 2.000 Euro.

