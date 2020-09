Öffentlicher Dienst in Deutschland: erste Warnstreiks

Im Tarifstreit über die Gehälter der 2,3 Millionen Tarifbeschäftigten im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen in Deutschland rufen die Gewerkschaften für Dienstag (06.00 Uhr) regional zu ersten Protestaktionen und Warnstreiks auf.

Betroffen sind unter anderem städtische Behörden und Betriebe in mehreren Bundesländern. In Bayern kündigte die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi Arbeitsniederlegungen bei der Stadtentwässerung in Augsburg an.