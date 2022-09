OECD: Teuerung erschwert Erholung von Coronapandemie

Die Arbeitslosenquote des OECD-Raums liege derzeit unter dem Niveau von Februar 2020. Seit dem Krisenkonjunkturtief von April 2020 seien zudem um rund neun Millionen Jobs mehr geschaffen worden, als nach dem Ausbruch der Pandemie zerstört wurden, so die OECD in ihrem am Freitag erschienenen Beschäftigungsausblick. Dies dürfe jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass es weiter erhebliche Unterschiede zwischen den verschiedenen Ländern und Bevölkerungsgruppen gebe.

Preissteigerungen

"In einigen Ländern liegt die Erwerbsbeteiligung ebenso wie die Beschäftigung immer noch unter Vorkrisenniveau. Zudem expandiert die Beschäftigung zwar recht kräftig in Hochlohnbranchen des Dienstleistungsgewerbes, bewegt sich in vielen Niedriglohnbranchen aber immer noch unter Vorkrisenniveau", heißt es dort. Das habe vor allem erhebliche Auswirkungen auf die dort beschäftigten Bevölkerungsgruppen.

Hinzu kommt, dass das Lohnwachstum vielerorts nicht mit dem Preisanstieg mithält. Trotz des anhaltenden Beschäftigungswachstums seien die realen verfügbaren Einkommen der privaten Haushalte im letzten Quartal 2021 im Vorjahresvergleich gesunken. Dieser Rückgang habe sich Schätzungen zufolge in vielen Ländern auch in den ersten Monaten des Jahres 2022 fortgesetzt, so die OECD.