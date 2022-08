Was sind die Zukunftsperspektiven ukrainischer Vertriebener in Österreich? Was braucht es, damit ihre Integration in die Gesellschaft und den Arbeitsmarkt gelingt? Diese Fragen standen im Vordergrund der vom Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) organisierten Diskussion beim Europäischen Forum Alpbach. Zu Gast am Podium waren Bundesministerin für Frauen, Familie, Integration und Medien Susanne Raab, Universitätsprofessorin Gudrun Biffl, OECD-Ökonom Thomas Liebig sowie die ukrainischstämmige ÖIF-Integrationskoordinatorin Bogdana Schnabl.

Zu den Herausforderungen in der Integration von vertriebenen Ukrainerinnen und Ukrainern betonte Integrationsministerin Raab, dass staatliche Einrichtungen und die Zivilgesellschaft umfassend unterstützen und gleichzeitig jeder Flüchtling selbst an seiner Integration aktiv mitwirken muss. Die Integration in den Arbeitsmarkt ist neben dem Spracherwerb nun der zentrale Faktor. Ebenfalls machte sie auf die gestiegenen Flüchtlingszahlen aufmerksam: "Wir dürfen nicht vergessen, dass dieses Jahr, zusätzlich zu den über 80.000 Vertriebenen aus der Ukraine, auch noch alleine bis Mitte des Jahres über 40.000 Menschen einen Asylantrag in Österreich gestellt haben. Das sind jetzt schon mehr Menschen als im Rekordjahr 2015 - das ist eine Herkulesaufgabe für die Gesellschaft."