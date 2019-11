OECD: Betriebe sollten ihre Belegschaft mitreden lassen

Es braucht wieder mehr Miteinander in der Arbeitswelt. Diesen Appell richtet die Industriestaaten-Organisation ( OECD) an ihre Mitgliedsstaaten. Fakten dazu liefert sie in einer neuen Studie. Demnach kommen in vielen Ländern die Mitbestimmung durch Arbeitnehmervertretungen sowie die Tarifpartnerschaft (Sozialpartnerschaft) zunehmend unter die Räder. Gründe sind die rasante wirtschaftliche Entwicklung samt Schaffung immer neuer Beschäftigungsformen.

International arbeiten immer weniger Menschen in Arbeitsverhältnissen mit Tarifbindung: OECD-weit waren es zuletzt nur noch 32 Prozent gegenüber 46 Prozent im Jahr 1985. In Deutschland sank der Anteil im gleichen Zeitraum von 85 Prozent auf 56 Prozent. Österreich stellt mit einer Kollektivvertrags-Abdeckung von mehr als 90 Prozent eine große Ausnahme dar – und wird daher von der OECD gemeinsam mit den Niederlanden, Dänemark, Norwegen und Schweden lobend erwähnt.