ÖBB-Streit um Lokführer: Zugausfälle und Streikdrohungen

"Aufgrund von mehreren Betriebsversammlungen des Betriebsrates in der ÖBB Produktion GmbH kam es in den vergangenen Tagen zu Zugausfällen im regionalen Nahverkehr – der Fernverkehr war nicht betroffen. Von den ca. 6.500 täglichen Zügen im Personen- und Güterverkehr, betraf dies rund 1 Prozent", sagt ein ÖBB-Sprecher. "Wir haben versucht, die Auswirkungen für unsere Fahrgäste so gering wie möglich zu halten, indem wir Züge abgetauscht und Kurse zusammengelegt haben."

Die ÖBB sehen nur ein temporäres Problem: "Grund für die Betriebsversammlungen ist eine formale Änderung bei der Vorgehensweise der Dienstplanerstellung unserer Triebfahrzeugführer. In der Vergangenheit mussten diese von den Betriebsräten quittiert werden, was manchmal zu langen Wartezeiten geführt und Ressourcen gebunden hat. Die Praxis bei anderen Mobilitätsunternehmen und ein Rechtsgutachten zeigen, dass die Unterschriften für die rund 200 Dienstpläne, die wir im Jahr erstellen, gar nicht brauchen. Die eigentliche Betriebsvereinbarung, die die Dienste regelt, wurde nicht gekündigt, sondert bleibt bestehen. Auch die Beratung mit dem Betriebsrat zu diesem Thema wollen wir beibehalten."

Von einem Personalmangel will man bei den ÖBB nichts wissen, aktuell seien alleine 500 Lokführer in Ausbildung, der Personalstand sei zuletzt sogar gestiegen: "Wir können alle Züge bereedern. Während den Betriebsversammlungen fehlt es aber leider an Personal.“