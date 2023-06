ÖBB-Produktionschefin widerspricht Betriebsrat: Kein Lokführer-Mangel

ÖBB-Produktionschefin Ursula Zechner hat die Darstellung des Betriebsrats, dass es nicht genug Lokführer gebe und es deshalb täglich zu Zugausfällen komme, entschieden zurückgewiesen. "Wir haben keinen Lokführermangel", sagte Zechner am Montag zur APA. Züge seien nur wegen der Betriebsversammlungen ausgefallen. Auch sei es schlicht nicht wahr, dass Betriebsvereinbarungen über die Gestaltung von Dienstplänen auslaufen würden, sagte Zechner.

Gerhard Tauchner, Zentralbetriebsratsvorsitzender der ÖBB-Produktion, beharrt jedoch auf seiner, im KURIER, geäußerten Kritik: "Wir würden auf der Stelle 500 Lokführer mehr benötigen, damit wir die Züge ohne Mehrbelastung durch Überstunden führen können", sagte er am Montag zur APA.

In der ÖBB Produktion würden jährlich rund eine Million Überstunden anfallen, im Durchschnitt würden am Jahresende noch drei Wochen an ungenütztem Resturlaub ins nächste Jahr mitgenommen. Darüber hinaus sei ein Großteil der Betriebsvereinbarung zur Arbeitszeit mit 12. Juni ausgelaufen.