ÖBB investieren 4,7 Milliarden Euro in neue Züge

Der Streik bei der Deutschen Bahn gestern, Freitag, wirkte sich auch in Österreich aus, weil zahlreiche Verbindungen der ÖBB betroffen waren. Darunter die Nachtzugverbindungen von und nach Deutschland, Frankreich, Belgien und in die Niederlande. Sie fielen bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag dem Warnstreik zum Opfer. „Im Fernverkehr gab es Änderungen bei zahlreichen Railjet- und ICE-Verbindungen von, nach und über Deutschland“, so die ÖBB. Die Deutsche Bahn stellte den Fernverkehr bis Freitag 13.00 Uhr komplett ein. Trotz Streiks war die Lage an den Bahnhöfen in Österreich am Freitagvormittag ruhig. Die Passagiere hatten sich anscheinend auf die Ausfälle eingestellt.

Indes rechnen die ÖBB (42.600 Mitarbeiter) für das Geschäftsjahr 2023 mit einem neuen Fahrgastrekord. „Die Fahrgäste sind wieder da, wir haben Corona hinter uns. Ich bin relativ sicher, dass wir heuer mehr als 480 Millionen Fahrgäste erreichen werden“, sagte ÖBB-Chef Andreas Matthä am Freitag anlässlich der Präsentation der Bilanz 2022.