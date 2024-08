ÖAMTC-Chef: "Aus für Dieselprivileg schadet Wirtschaft"

Wenn man die Steuersätzen angleicht, dann wird man in erster Linie der Wirtschaft schaden, weil Diesel im gewerblichen Bereich maßgeblich ist. Konsumenten haben sich in den letzten Jahren mehr und mehr vom Diesel verabschiedet. Das Ziel, weniger Co2-Emissionen, wird durch eine Verteuerung nicht erreicht. Generell kann man mit Verteuern Mobilität nicht steuern.

Also eine reine Geldbeschaffungsaktion?

Nein. Allerdings wird 2027 die nationale Co2-Bepreisung in den europäischen Zertifikatehandel überführt. Dadurch erwarten Experten eine Verteuerung von 20 bis 25 Cent je Liter. Sollte dieser Effekt kommen, muss national gegengesteuert werden. Die Möglichkeit gibt es. Denn wir sind bei der Mineralölsteuer deutlich über dem in der EU festgesetzten Mindeststeuersatz. Hier könnte über eine Senkung gegengesteuert werden. Alle 5 Parlamentsparteien haben uns gegenüber bekräftigt, dass sie für so eine Maßnahme Verständnis haben.

Wenn es einen nationalen Plan und eine Kraftanstrengung gibt, dann ja. Die Rohstoffe wären vorhanden. Sie müssten entsprechend gesammelt und aufbereitet werden. Wesentlich ist: Wenn die Industrie Planungssicherheit hat und in solche Anlagen investieren kann und die Besteuerung der biogenen Anteile nicht der Mineralölsteuer unterliegt. Aber wenn immer das Aus des Verbrenners im Raum steht, dann werden sich Mineralölunternehmen diese Investitionen gut überlegen. Da braucht es ein klares Bekenntnis der nächsten Bundesregierung.

Wie geht es beim geplanten Verbrennerverbot weiter?

Da erwarten wir 2026 eine klare und ehrliche Revision, die nicht ideologisch, sondern nach dem technischen Fortschritt und der Machbarkeit geführt wird. Da kann am Ende nur herauskommen, dass die gesamte Co2-Bilanz der Fahrzeuge zählt und nicht, was unmittelbar emittiert wird. Wir wollen, dass nach dieser Revision der Weg zu biogenen und synthetischen Kraftstoffen geöffnet ist. Bis dahin ist Zeit, Fakten zu sammeln und anhand derer zu entscheiden.

Alternative Treibstoffe sind aber energieintensiv in der Herstellung...

Das kann man nicht leugnen. Aber auch Antriebe für E-Autos sind energie- und rohstoffintensiv in ihrer Herstellung. Daher muss an erster Stelle immer der Ausbau erneuerbarer Energie stehen, aber auch der Speichersysteme, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten.

Wieso kaufen die Österreicher trotz bestehender Förderungen weniger E-Autos?

Es besteht eine große Verunsicherung, vor allem was die Werthaltigkeit der Fahrzeuge betrifft. Viele Leasingunternehmen haben ihre Restwertsätze drastisch nach unten korrigiert und damit sind die Finanzierungen sehr teuer geworden. Und für viele sind E-Autos nach wie vor keine praktische Alternative aufgrund der Lademöglichkeiten. Wir haben in Österreich keine schlechte Ladeinfrastruktur, aber trotzdem haben viele keine Möglichkeit zum Laden daheim oder am Arbeitsplatz.

Ist die Marktsättigung damit schon erreicht?

Es sieht so aus. Ein weiterer Anstieg ist nur durch eine technologischen Entwicklungssprung darstellbar.

Generell sollen E-Autos höhere Reparaturkosten aufweisen. Stimmt das?

Grundsätzlich können wir das nicht belegen. Was wir jedoch sehen ist, dass im Vergleich zu Verbrennern mehr getauscht als repariert wird. Weil Service- und Werkstättenbetriebe nicht so sehr auf das Geschäft ausgerichtet sind. Und dadurch wird es teurer. Unsere Forderung ist daher, generell in der EU die Reparierbarkeit von Wirtschaftsgütern zu erhöhen. Bei E-Autos sollten daher nur defekte Module des Antriebs getauscht werden müssen und nicht die gesamte Einheit.

Was sind die Folgen von Strafzöllen für chinesische Elektroautos?