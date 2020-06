Notfalls per Gesetz: Sparkurs für Austro Control

So sei die Notwendigkeit zweier Wetterdienste zu hinterfragen, auch die Abhängigkeit von den Lotsen sei zu reduzieren, etwa im Ausbildungssystem. Die unterschiedlichen Gehaltssysteme in den zwei Kollektivverträgen seien so weit wie möglich durch ein einheitliches Gehaltsschema zu ersetzen.

Zwei-Klassen-System

Bei der Austro Control herrscht ein Zwei-Klassen-System. Besonders üppig sind die Gehälter im KV 1, gültig für alle bis 1996 eingetretenen Mitarbeiter.

Der Rechnungshof kritisiert auch massiv, dass der Austro Control der stark steigende Aufwand für die Betriebspensionen davonfliegt.

Die Pensionen sind durch Einzelverträge abgesichert. Brunner erwartet bis Herbst 2020 konkrete Vorschläge der Sozialpartner zu allen relevanten Themen, die Umsetzung sollte Ende 2020 erfolgen. „Ich hoffe, dass die Corona-Situation der Belegschaft bewusst gemacht hat, dass Zeit zum Handeln ist und alle einen Beitrag zur Sanierung leisten müssen.“ Sollten sich die Sozialpartner nicht einigen, „muss man auch gesetzliche Regelungen überlegen“.

Aufsichtsbehörde

Der Rechnungshof kritisiert auch Abhängigkeiten der Flugaufsichtsbehörde im Ministerium. Bis September 2018 leitete überhaupt ein Leih-Mitarbeiter der Austro Control im Ministerium die Stabsstelle „Safety Management und Flugsicherung“. Die Abteilung führt als Oberbehörde regelmäßig die Audits bei der Austro Control durch. Die Leitung dieser Überprüfungen überließ das Ministerium ebenfalls einer Leihkraft der Austro Control, auch drei Mitarbeiter der Flugsicherung sind mit den Audits befasst.