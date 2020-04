Notebooks: Preise sind um sechs Prozent gestiegen, zum Teil höhere Preisaufschläge

Auffällig ist: Zu Preissteigerungen kam es zum Teil um den 15. März, aber auch eine und zwei Wochen später. Der KURIER macht die Probe aufs Exempel. Laut Geizhals kostete ein Laptop der Marke Lenovo ThinkPad E495 Mitte März 770 Euro und am 16. April knapp 869 Euro. Das ist ein Plus von fast 13 Prozent.

Noch stärker fällt der Preisschub bei einem Notebook HP ProBook 470 G5 Silver aus. So verlangte ein Onlineversand am 15. März exakt 1.099 Euro dafür und vier Wochen später 1.337 Euro. Das sind mehr als 21 Prozent.

Die Liste ließe sich noch lange fortsetzen. Auch bei Monitoren und Druckern kommt es im Schnitt nur auf Preissteigerungen in Höhe von vier bzw. zwei Prozent. Doch auch in diesen Segmenten gibt es Preisanstiege. Bei einzelnen Monitoren um bis zu 15 Prozent und bei Druckern um bis zu 25 Prozent. So kostete laut Geizhals ein Monitor der Marke LG UltraGear 27 Zoll am 20. März rund 466 Euro, am 15. April dann 543 Euro. Das ist eine Steigerung um 16,5 Prozent.