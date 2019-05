Niki Lauda: Auf Herausforderungen konditioniert

Wenige Unternehmer polarisierten so stark wie der eigentlich sehr unösterreichische Lauda – mutig, unkonventionell, weltoffen, Monopole hassend und ehrlich seine Meinung sagend. Von der Gewerkschaft als Kostensparmeister erbittert bekämpft, als Chef fordernd, vom Erzrivalen AUA gefürchtet und von den Passagieren geschätzt.

Mit seiner Lauda Air kreierte er Ende der 1980-er Jahre für die Österreicher ein völlig neues Flugerlebnis. Die Boeings 767 und 777 (mit denen die Lufthansa-Tochter AUA heute immer noch fliegt) cool in weiß und rot designt, die Flugbegleiterinnen in schwarzen Jeans und roten Kapperln und DO&CO-Menus auf dreieckigem Porzellangeschirr – dagegen wirkte die AUA uralt. Mit dem Slogan „Service is our success“ flog die junge Airline gegen die behäbige, damals noch staatliche Konkurrenz an.