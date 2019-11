Niederösterreichischer Autozulieferer stellt sich nach Insolvenz neu auf

Gemeinsam mit Veit Schmid-Schmidsfelden hatZwerger die Geschäftsführung des Betriebs übernommen. Zwischen 2015 und 2019 leitete Zwerger die Geschicke der ÖBB Technische Services GmbH. Zuvor war er Geschäftsführer bei der Wittur GmbH und hatte diverse Führungspositionen in der Bombardier Transportation GmbH & Co KG inne.

Neue Geschäftsfelder

Gemeinsam will die Geschäftsführung das Unternehmen laut Aussendung auf die neuen Herausforderungen in der Automobilindustrie ausrichten und etwa technische Lösungen für Elektromobilität und Brennstoffzellen liefern. „Ich glaube an das Potenzial dieses Unternehmens. Wir stehen mit unserer Technologie mitten in der Anwendungserwartung unserer Kunden. Unsere Auftragsbücher sind gut gefüllt", sagt Zwerger. "Wir liefern technische Lösungen für die renommiertesten Automobilhersteller der Welt. Daher bin ich zuversichtlich, dass das Unternehmen über die kommenden Jahre weiter wachsen und den Mitarbeiterstand wieder ausbauen kann.“