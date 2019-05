Sehr bitter: Millionenpleite eines bekannten Industrieunternehmens

Pleiteursachen

Offenbar hat sich der Betrieb bei seiner Expansion finanziell übernommen. "Ursache dafür sind hohe Restrukturierungskosten im Zuge der Schließung von zwei Satellitenstandorten sowie hohe Entwicklungsaufwendungen für Neunominierungen", heißt es in einer Aussendung des Unternehmens. So soll sich die Inbetriebnahme des Produktionsstandortes in Polen wegen der Kundenanforderungen schwierig gestaltet haben. Fertinger soll daraufhin Restrukturierungsmaßnahmen eingeleitet haben. Das Produktsortiment wurde verkleinert, zwei Produktionsstandorte wurden offenbar geschlossen.

Im ersten Quartal 2019 sollen wieder schwarze Zahlen geschrieben worden sein. Doch die Restrukturierungsmaßnahmen haben die Kapitalrücklagen aufgezehrt. Ein neuer finanzieller Zuschuss soll gescheitert sein. Man muss die Reißleine ziehen

"Es ist geplant das Unternehmen durch das Sanierungsverfahren in Fremdverwaltung zu entschulden und weiterzuführen. In den beiden Produktionsstandorten in Niederösterreich werden 180 MitarbeiterInnen beschäftigt." Die Arbeitsplätze sollen laut Firmenleitung erhalten bleiben. Ein Betriebsrat ist eingerichtet.