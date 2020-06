Next-Gen: So sieht Sonys neue Playstation 5 aus

In der Nacht auf Freitag hat Sony in Japan die neueste Generation seiner beliebten Spielekonsole Playstation vorgestellt. Die Playstation 5 wird es erstmals auch in einer Version ohne Disc-Laufwerk nur zum Herunterladen der Spiele geben. Die "Digital Edition" sieht dadurch auf ersten Bildern merklich schmaler aus als das Modell, das auch Spiele auf Blu-ray-Disc einlesen kann.