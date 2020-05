Gewinneinbruch um 5,5 Prozent bei Sony

Die Coronavirus-Pandemie hat Sony das Geschäftsjahr verhagelt. Nach zwei Rekorden in Folge fiel der Betriebsgewinn in den zwölf Monaten bis Ende März um 5,5 Prozent auf 845,5 Mrd. Yen (7,25 Mrd. Euro), wie der japanische Elektronikkonzern am Mittwoch mitteilte. Wegen der anhaltenden Unsicherheiten wagt Sony auch keinen Ausblick auf das angelaufene Geschäftsjahr 2020/21.

Im vierten Geschäftsquartal brach das Betriebsergebnis um 57 Prozent auf 305 Mio. Euro ein, was deutlich hinter den Erwartungen der Analysten zurückblieb.