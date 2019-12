Industrie wünscht sich mehr Ausbildung in Elektronik & Co.

Nicht zuletzt deshalb fordert die burgenländische Industriellenvereinigung (IV) einen neuen Fachhochschullehrgang für Elektrotechnik/ Elektronik an der Fachhochschule Pinkafeld. Dieser Wunsch seitens der Industrie besteht schon länger, bei der jüngsten Vollversammlung der IV Burgenland hat der wiedergewählte Präsident Manfred Gerger die Forderung unterstrichen.

"Jobchancen mehr als intakt"

"Dieser Lehrgang wäre ein großer und wichtiger Baustein in der burgenländischen Ausbildungslandschaft. Die Jobchancen der Absolventen im Land sind mehr als intakt", sagt der IV-Präsident, der in seiner neuen vierjährigen Amtszeit gemeinsam mit seinen beiden Präsidiumskollegen Nina Katzbeck ( Katzbeck Gruppe) und Johann Bock (Becom Group) die Schwerpunkte auf ebendiesen Lehrgang, Bildung, Berufsorientierung in Schulen und Digitalisierung legen will.

Laut Gerger soll damit schon bei den Jüngsten begonnen werden: "Sieht man sich die demografische Entwicklung der Bevölkerung in Österreich an, bleibt das Finden von Fachkräften im technischen und naturwissenschaftlichen Bereich die große Herausforderung der Industrie. Diese ist nur mit praxisnaher Berufsorientierung – am besten schon im Kindergarten – und Bildung zu lösen."