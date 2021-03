Neues zur Finanzbildungsoffensive der Regierung

Aus dem Bericht gehe zudem hervor, dass sich die bestehenden Finanzbildungsangebote in Österreich unkoordiniert präsentieren. "Es gibt in Österreich zahlreiche sinnvolle und etablierte Initiativen, allerdings fehlt der gesamthafte Blick", so Blümel. Die meisten Finanzbildungsinitiativen richten sich demnach an junge Menschen in Schulen. Auch wenn der Bedarf bei jungen Menschen sicher größer sei, sei es dennoch wichtig, "dass alle Zielgruppen Zugang zu Finanzbildung haben".

"Die mangelnde Finanz-und Wirtschaftsbildung in Österreich kein neues Phänomen, das hat leider Tradition", erklärte auch der langjährige Erste-Chef Treichl. "Sie leistet aus meiner Sicht auch einen ordentlichen Beitrag dazu, dass die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter aufgeht."

In weiterer Folge sei dann "ein einheitlicher Finanzführerschein geplant", so Blümel. Der Bescheid soll dann als Bestätigung der erlangten Kenntnisse für den eigenen Lebenslauf dienen.

Bei der weiteren Ausgestaltung des Aktionsplans will das Finanzministerium auch eng mit den Schwergewichten der österreichischen Wirtschaft zusammenarbeiten, darunter auch große Banken. Finanziert wird das Projekt allerdings ausschließlich aus dem Budget des Ministeriums, so Blümel.