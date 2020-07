Finanzbildung in Schulen kommt erst 2023 - und für Neos damit zu spät

Die Wirtschaftskammer ist schon lange dahinter, dass es mehr „Wirtschaft in der Schule“ gibt. Das Thema ist eines von fünf „Leuchttürmen“ der WKÖ-Bildungsoffensive, nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch: Es gibt etliche Projekte, die dazu seit Jahren erfolgreich laufen.

Mariana Kühnel, stv. WKÖ-Generalsekretärin, erklärt dazu: „Die WKÖ hat den Bereich „Wirtschaft in die Schule“ als eines von 5 Top-Projekten in der Bildungsstrategie verankert. Seither ist viel passiert. Etwa über die Plattform „Schule trifft Wirtschaft“, die im Dezember 2019 aus der Taufe gehoben wurde. Hier finden sich aktuell 460 Angebote für 5 bis 18-Jährige, die von Lehrern und Eltern zielgerichtet durchforstet werden können. Sie reichen vom Talentecheck über digitales Schulmaterial bis zu Kontakten von Lehrbetrieben zur Berufsorientierung. Wir wollen damit die Möglichkeit schaffen, Wirtschaft hautnah in der Praxis zu erleben. Darüber hinaus ist die WKÖ in Gesprächen mit dem Bildungsministerium, „Entrepreneurship“ fächerübergreifend zu verankern.“

Hier finden Sie dazu den Link: https://www.wko.at/site/schule-trifft-wirtschaft/start.html

Das Finanzwissen soll übrigens nicht in ein neues Schulfach einfließen, sondern im Rahmen der bestehenden vermittelt werden. In den Volksschulen etwa im Sach- als auch im Mathematikunterricht, später dann in Mathematik sowie Geografie und Wirtschaftskunde. Noch wird an neuen Lehrplänen gearbeitet. Die Neos wollen demnächst auch einen Entschließungsantrag an die Bundesregierung einbringen, der eine raschere Umsetzung des Regierungsprogramms fordert.