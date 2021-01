Finanzbildung: Ministerium startet Ideenwettbewerb

Seit 27. Jänner können Schüler, Klassen und Interessierte ihre Ideen rund um Finanzbildung ("Financial Literacy") auf der Plattform www.e3lab.at einreichen.

Ziel ist es laut Finanzminister Gernot Blümel, die Scheu vor Fachbegriffen zu verlieren und die immer komplexer werdenden Zusammenhänge zwischen Finanz- und Wirtschaft zu verstehen. Es gehe in dem Projekt darum, "junge Menschen zu unterstützen, bewusst und selbstbestimmt am finanziellen und wirtschaftlichen Leben teilzuhaben". Das fange beim Umgang mit Taschengeld an und ende bei der Pensionsberechnung.

Zwei Ideen haben eine Chance

Bis einschließlich 26.3.2021 können Interessierte ihre Ideen auf der Plattform einreichen, die zwei besten werden hernach gekürt.