Neuer Wohlfühl-Oldtimer-Salon in Wien eröffnet

Oft geht man an ihnen vorbei, ohne sie zu bemerken. Meist stehen sie in Tiefgaragen in unteren Stockwerken oder dunklen Ecken. Vielleicht mag sich manch einer schon gefragt haben, was für ein Auto wohl unter der grauen Plane steckt, das seit Jahren am selben Platz steht und nicht bewegt wird.

Perlen im Staub

In Österreichs Tiefgaragen stehen hunderte, wenn nicht tausende Perlen – Oldtimer, die ungenutzt vor sich hin verstauben. Was der Otto-Normalbenzin-Verbraucher nur flüchtig wahrnimmt, beobachten Oldtimer-Liebhaber mit Wehmut: Nicht „artgerecht“ gelagerte Edelkarossen, die unter den schlechten Umständen leiden und an Wert verlieren.