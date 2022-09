Neuer VW-Chef drückt bei Elektromobilität aufs Tempo

Der neue Volkswagen-Chef Oliver Blume will das Tempo beim Ausbau der Elektromobilität steigern. "Der E-Mobilität gehört die Zukunft", sagte der 54-Jährige am Donnerstag laut Auszügen aus seinem Redemanuskript vor rund 500 in Lissabon versammelten Top-Managern des Konzerns. "Wir werden das bisherige Tempo beibehalten und, wo möglich, erhöhen. Ich bin ein Fan der E-Mobilität und stehe zu diesem Weg auch durch meine Arbeit bei Porsche."

Seinem Vorgänger Herbert Diess zollte er Respekt. Dieser habe strategisch und technologisch einen sehr guten Job gemacht. "Jetzt müssen wir liefern." Der Aufsichtsrat beschloss die Verkleinerung des Konzernvorstands, über die die Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch berichtet hatte.

Blume setzt auf Teamarbeit

In seiner Rede setzte sich Blume vom Managementstil seines Vorgängers ab, der oft mit dem Betriebsrat überkreuz lag und das Management nach Meinung von Kritikern in seine Entscheidungen nur unzureichend eingebunden hat. In den vom Konzern veröffentlichten Kernaussagen hob Blume hervor, dass eine Strategie dann erfolgreich sei, wenn sie im Unternehmensalltag auch umgesetzt werde. "Teamarbeit mit einer systematischen, transparenten und nachvollziehbaren Umsetzung der Ziele ist dabei von großer Bedeutung."