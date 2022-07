Volkswagen-Chef Diess erteilt E-Fuels eine Abfuhr

Diess glaubt nicht, dass die Umstellung auf Elektroautos an fehlenden Lades├Ąulen scheitern wird. "In Europa wird die Infrastruktur kein Problem sein, da flie├čen gerade sehr viele Investitionsmittel rein, auch von den Mineral├Âlkonzernen, die zum Beispiel ihre Tankstellen weiterbetreiben wollen." Probleme sieht der Vorstandschef woanders: "Der Engpass in Europa und anderswo k├Ânnte ab Mitte des Jahrzehnts die Batterien und Batteriezellfabriken werden, die bleiben knapp", sagte er der Zeitung.

In den n├Ąchsten Monaten sieht der Manager den eigenen Konzern gegen├╝ber dem Herausforderer Tesla im Vorteil, da er seine eher klassisch aufgestellte Produktion unkomplizierter hochfahren k├Ânne als der US-Konkurrent. "Da sollte sich eine Chance f├╝r uns ergeben, jetzt schneller hochzulaufen, so dass wir in diesem Jahr den Vorsprung von Tesla bei der Produktion von Elektroautos vielleicht etwas verringern k├Ânnen. Und wir 2025 weltweit Marktf├╝hrer bei E-Autos sein k├Ânnen."

Diess k├╝ndigte an, das umstrittene Werk in der chinesischen Region Xinjiang, in der Uiguren und Angeh├Ârige anderer muslimischer Minderheiten nach Angaben von Menschenrechtsorganisationen seit Jahren misshandelt und drangsaliert werden, "baldm├Âglichst" selbst besuchen zu wollen. "Ich bin dagegen, sich aus der Region zur├╝ckzuziehen. Ich bin ├╝berzeugt, dass es die Situation der Menschen vor Ort, gerade der Minderheiten, verbessert, wenn wir bleiben", meinte Diess.

Volkswagen betreibt in Xinjiang gemeinsam mit dem chinesischen Partner SAIC seit mehreren Jahren ein kleineres Werk und wurde daf├╝r zuletzt kritisiert. SAIC m├╝sse sicherstellen, dass "dort nicht diskriminiert wird", sagte der Manager.