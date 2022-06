Deutschland öffnete Hintertür zu EU-Verbrenner-Aus

Es war eigentlich als Routine-Sitzung geplant: Die Umweltminister der EU-Staaten kamen am Dienstag in Luxemburg zusammen, um einen Text zu verabschieden, der ein Aus für die Neuzulassung von Verbrenner-Fahrzeugen ab 2035 besiegelt.

Zuvor hatte sich das EU-Parlament nach monatelangem Tauziehen eben darauf geeinigt, keine neuen Verbrennerfahrzeuge ab 2035 zuzulassen, ein zentraler Baustein des European Green Deal der EU-Kommission Ursula von der Leyens.

Dämpfer