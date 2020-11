Neuer US-Investor für Casinos-Austria-Mutter Sazka

Die Sazka-Gruppe will ein globaler Spieler im Glücksspielsektor werden, wie Komarek laut Aussendung sagte. Dem Unternehmen gehören schon jetzt die tschechische Lotterie Sazka, große Anteile hält es an den teilstaatlichen österreichischen Casinos Austria (mehr als 55 Prozent), an der griechischen OPAP (40 Prozent) und an der italienischen Lottoitalia (mehr als 32 Prozent). Kürzlich hat sich Sazka gemeinsam mit dem Unternehmer Sir Keith Mills um die Lottolizenz in Großbritannien beworben.

Im ersten Halbjahr 2020 hat Sazka wie der gesamte Glücksspielsektor die Coronamaßnahmen massiv zu spüren bekommen. Der Gewinn sackte um 71 Prozent auf 42 Mio. Euro ab, der in der Branche wichtige Bruttospielertrag um 28 Prozent auf knapp 652 Mio. Euro.