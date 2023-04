Neuer Test: Noch immer Weichmacher in Kinderprodukten

Bisphenol A (BPA) wurde vor rund 120 Jahren erfunden und steckt in unzähligen Konsumgütern, vor allem in vielen Kunststoffprodukten, aber auch in Beschichtungen für Konserven- und Getränkedosen. "Seit den 1930er-Jahren weiß man, dass BPA eine ähnliche Wirkung wie Östrogene hat. Seither versucht die Industrie, Sicherheitsbedenken zu zerstreuen", kritisiert der VKI. "Doch in den späten 90er-Jahren zeigten Untersuchungen an Tieren, dass BPA bereits in niedriger Dosierung gesundheitsschädliche Wirkungen hat und sich unter anderem auf die Entwicklung von Organismen auswirkt."

Bisphenole besonders für Babys und Kleinkinder problematisch

Außerdem erhöhe die Chemikalie das Risiko für Brust- und Prostatakrebs, Fettleibigkeit, Stoffwechselstörungen, Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Zuletzt wurde BPA vermehrt durch Bisphenol S (BPS) und Bisphenol F (BPF), mitunter auch Bisphenol M (BPM) ersetzt. Doch die Ersatzstoffe hätten teilweise ähnliche Wirkungen, so der VKI.